Обнуление деклараций активизирует рынок жилой недвижимости - Кушнир
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Одним из факторов, который активизирует рынок недвижимости является легализация накоплений украинцев через обнуление деклараций. Такое мнение высказал президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.
Кушнир считает, что на рынке жилой недвижимости есть спрос и у людей есть сбережения для приобретения жилья.
"К счастью, у людей есть деньги. Другой вопрос, что большая их часть заработана не за последние годы, и даже не десятилетия. Как правило, эти деньги люди собирали и откладывали еще с 90-х годов. И теперь, из-за невозможности показать их происхождение, - финансового регулятора и деклараций, как вы помните, не было, - они лежат под матрасами", - пояснил Кушнир.
Он отметил, что сохраняется достаточно высокая активность на рынке первичной жилой недвижимости и она бы была еще большей, если бы люди смогли свободно распоряжаться сбережениями.
"У нас с начала года заключено едва ли не рекордное для этих месяцев количество сделок по продаже. Поэтому купить могут, и покупают. Если бы в государстве создать механизм обнуления деклараций, чтобы люди могли открыто показать накопленное, покупали бы еще активнее", - считает Кушнир.