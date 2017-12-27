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Обмін утримуваними між українською стороною і "ЛНР" завершився

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Процес обміну утримуваними особами між українською стороною і "ЛНР" завершено, останнім віддали 75 осіб. Про це заявила в середу керівник групи з обміну полоненими від "ЛНР" Ольга Кобцева, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

Обмін утримуваними між українською стороною і "ЛНР" завершився

"Нам віддали 75 осіб", - сказала О.Кобцева.

Вказано, що процедура обміну проходить на нейтральній території між підконтрольним уряду населеним пунктом Майорське і окупованою Горлівкою. Зазначається, що за процедурою спостерігають представники СММ ОБСЄ і МКЧХ. 

Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Українська сторона заявила про готовність 27 грудня здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися

Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону

При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.

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