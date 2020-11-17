ОАСК просять зобов’язати Кабмін звільнити одного з членів НКРЕКП

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 22 грудня підготовче засідання у справі про звільнення Ольги Бабій з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, — повідомили в ОАСК.

Зазначається, що позивач просить визнати протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів у вигляді невидання розпорядження про звільнення Ольги Бабій з посади члена НКРЕКП. Також суд просять зобов’язати КМУ видати розпорядження про відповідне звільнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов про звільнення Валерія Тарасюка з посади голови НКРЕКП.