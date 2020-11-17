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ОАСК просять зобов’язати Кабмін звільнити одного з членів НКРЕКП

ОАСК просять зобов’язати Кабмін звільнити одного з членів НКРЕКП

Київ • УНН

 • 12132 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Окружний адмінсуд Києва просять зобов’язати український уряд звільнити одного з членів Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, Ольги Бабій – підготовче засідання у справі призначено на 22 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 22 грудня підготовче засідання у справі про звільнення Ольги Бабій з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, — повідомили в ОАСК.

Зазначається, що позивач просить визнати протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів у вигляді невидання розпорядження про звільнення Ольги Бабій з посади члена НКРЕКП. Також суд просять зобов’язати КМУ видати розпорядження про відповідне звільнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов про звільнення Валерія Тарасюка з посади голови НКРЕКП.

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