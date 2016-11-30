О.Новак розповів подробиці приєднання Росії до угоди ОПЕК

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 74428 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 89273 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 91772 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 96282 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 105970 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 158513 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72926 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 156188 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110867 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69768 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.1м/с
52%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 7378 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 11658 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 8526 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 5752 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 5064 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 74425 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 158510 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 179948 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 156186 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 266920 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 98521 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100891 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 45311 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48583 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 63101 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

О.Новак розповів подробиці приєднання Росії до угоди ОПЕК

Київ • УНН

 • 10649 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Росія готова приєднатися до угоди по скороченню видобутку ОПЕК і знизити свій видобуток у першому півріччі на 300 тис. барелів на добу. Про це заявив міністр енергетики Олександр Новак, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.

О.Новак розповів подробиці приєднання Росії до угоди ОПЕК

“Зі свого боку Росія готова приєднатися до угоди щодо стабілізації ситуації на нафтових ринках. За підсумками наших активних переговорів, що тривали останні кілька місяців з ключовими країнами, що входять в ОПЕК і не входять в ОПЕК, Росія поетапно знизить видобуток в першому півріччі 2017 року обсяг до 300 тис. барелів на добу в стислі терміни, виходячи з технічних можливостей” , - сказав він.

За його словами, Росія буде дотримуватися добровільного обмеження видобутку нафти при дотриманні домовленостей самої ОПЕК і максимальній участі країн, щоне входять в картель.

О.Новак також назвав угоду щодо скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК історичним.

“Ми з оптимізмом дивимося на розвиток досягнутих домовленостей і вважаємо сьогоднішню угоду історично важливою подією. Це дуже важливий крок для світової нафтової індустрії, спрямований на відновлення здорового балансу попиту і пропозиції, а також підтримки інвестиційної привабливості галузі в довгостроковій перспективі”, — зазначив він.

Раніше Bloomberg повідомило, що країни ОПЕК вперше за вісім років дійшли згоди щодо скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу, до 32,5 млн. Глава ОПЕК підтвердив домовленість щодо скорочення видобутку нафти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,639.35