О.Новак розповів подробиці приєднання Росії до угоди ОПЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Росія готова приєднатися до угоди по скороченню видобутку ОПЕК і знизити свій видобуток у першому півріччі на 300 тис. барелів на добу. Про це заявив міністр енергетики Олександр Новак, повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
“Зі свого боку Росія готова приєднатися до угоди щодо стабілізації ситуації на нафтових ринках. За підсумками наших активних переговорів, що тривали останні кілька місяців з ключовими країнами, що входять в ОПЕК і не входять в ОПЕК, Росія поетапно знизить видобуток в першому півріччі 2017 року обсяг до 300 тис. барелів на добу в стислі терміни, виходячи з технічних можливостей” , - сказав він.
За його словами, Росія буде дотримуватися добровільного обмеження видобутку нафти при дотриманні домовленостей самої ОПЕК і максимальній участі країн, щоне входять в картель.
О.Новак також назвав угоду щодо скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК історичним.
“Ми з оптимізмом дивимося на розвиток досягнутих домовленостей і вважаємо сьогоднішню угоду історично важливою подією. Це дуже важливий крок для світової нафтової індустрії, спрямований на відновлення здорового балансу попиту і пропозиції, а також підтримки інвестиційної привабливості галузі в довгостроковій перспективі”, — зазначив він.
Раніше Bloomberg повідомило, що країни ОПЕК вперше за вісім років дійшли згоди щодо скорочення видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу, до 32,5 млн. Глава ОПЕК підтвердив домовленість щодо скорочення видобутку нафти.