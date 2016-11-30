А.Новак рассказал подробности присоединения России к соглашению ОПЕК
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Россия готова присоединиться к соглашению по сокращению добычи ОПЕК и снизить свою добычу в первом полугодии на 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Со своей стороны Россия готова присоединиться к соглашению по стабилизации ситуации на нефтяных рынках. По итогам наших активных переговоров, длившихся последние несколько месяцев с ключевыми странами, входящими в ОПЕК и не входящими в ОПЕК, Россия поэтапно снизит добычу в первом полугодии 2017 года объемлм до 300 тыс. баррелей в сутки в сжатые сроки, исходя из технических возможностей", - сказал он.
По его словам, Россия будет придерживаться добровольного ограничения добычи нефти при соблюдении договоренностей самой ОПЕК и максимальном участии стран, которые не входят в картель.
А.Новак также назвал соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК историческим.
"Мы с оптимизмом смотрим на развитие достигнутых договоренностей и считаем сегодняшнее соглашение исторически важным событием. Это очень важный шаг для мировой нефтяной индустрии, направленный на восстановление здорового баланса спроса и предложения, а также поддержки инвестиционной привлекательности отрасли в долгосрочной перспективе", - отметил он.
Ранее Bloomberg сообщило, что страны ОПЕК впервые за восемь лет договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн. Глава ОПЕК подтвердил договоренность о сокращении добычи нефти.