О.Лень став найрезультативнішим гравцем "Фінікса" в матчі з БК "Орландо"

Перші чотири очки "Фінікс Санс" у матчі здобув саме український легіонер. Спочатку О.Лень провів два влучні кидки зі штрафної лінії та відзначився з гри при спробі зі спротиву Сержа Ібаки. До першої перерви центровий обманними рухами обіграв Бісмака Бійомбо та забив ще один м’яч. Окрім того, уродженець Антрациту проявив себе в захисті – протягом першої 12-хвилинки наш співвітчизник поставив два блок-шоти – 24:22.

У третій чверті український центровий оформив слем-данк та результативний кидок з відхиленням.

Загалом О.Лень за 34:56 хвилини у грі зробив п’ятий дабл-дабл у сезоні – 17 очок (6/10 двоочкові, 5/6 штрафні) + 12 підбирань, а також відзначився 2 блок-шотами.

"Фінікс Санс" переміг з рахунком 92:87 та завоював 5 перемогу в сезоні.

Примітно, що 17 набраних очок – це другий показник результативності центрового у сезоні, більше (18) було набрано баскетболістом у поєдинку з "Портлендом".

Нагадаємо, що у минулому сезоні О.Лень встановив найкращий бомбардирський показник в кар’єрі в матчі з "Орландо" – 31 очко.

Нагадаємо, О.Лень оформив четвертий дабл-дабл в сезоні НБА.