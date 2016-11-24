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А.Лень стал самым результативным игроком "Финикса" в матче с БК "Орландо"

Киев • УНН

 • 8745 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинский центровой Алексей Лень помог "Финикс Санс" одержать выездную победу над представителем Восточной конференции "Орландо Мэджик", передает корреспондент УНН.

А.Лень стал самым результативным игроком "Финикса" в матче с БК "Орландо"

Первые четыре очка "Финикс Санс" в матче получил именно украинский легионер. Сначала А.Лень провел два точных броска со штрафной линии и отличился с игры при попытке сопротивления Сержа Ибака. До первого перерыва центровой обманными движениями обыграл Бисмака Бийомбо и забил еще один мяч. Кроме того, уроженец Антрацита проявил себя в защите - в течение первой 12-минутки наш соотечественник поставил два блок-шота - 24:22.

В третьей четверти украинский центровой оформил слэм-данк и результативный бросок с отклонением.

В общем А.Лень за 34:56 минуты в игре сделал пятый дабл-дабл в сезоне - 17 очков (6/10 двухочковые, 5/6 штрафные) + 12 подборов, а также отметился 2 блок-шотами.

"Финикс Санс" победил со счетом 92:87 и завоевал 5 победу в сезоне.

Примечательно, что 17 набранных очков - это второй показатель результативности центрового в сезоне, больше (18) было набрано баскетболистом в поединке с "Портлендом".

Напомним, что в прошлом сезоне А.Лень установил лучший бомбардирский показатель в карьере в матче с "Орландо" - 31 очко.

Напомним, О.Лень оформил четвертый дабл-дабл в сезоне НБА.

 

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