А.Лень стал самым результативным игроком "Финикса" в матче с БК "Орландо"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинский центровой Алексей Лень помог "Финикс Санс" одержать выездную победу над представителем Восточной конференции "Орландо Мэджик", передает корреспондент УНН.
Первые четыре очка "Финикс Санс" в матче получил именно украинский легионер. Сначала А.Лень провел два точных броска со штрафной линии и отличился с игры при попытке сопротивления Сержа Ибака. До первого перерыва центровой обманными движениями обыграл Бисмака Бийомбо и забил еще один мяч. Кроме того, уроженец Антрацита проявил себя в защите - в течение первой 12-минутки наш соотечественник поставил два блок-шота - 24:22.
В третьей четверти украинский центровой оформил слэм-данк и результативный бросок с отклонением.
В общем А.Лень за 34:56 минуты в игре сделал пятый дабл-дабл в сезоне - 17 очков (6/10 двухочковые, 5/6 штрафные) + 12 подборов, а также отметился 2 блок-шотами.
"Финикс Санс" победил со счетом 92:87 и завоевал 5 победу в сезоне.
Примечательно, что 17 набранных очков - это второй показатель результативности центрового в сезоне, больше (18) было набрано баскетболистом в поединке с "Портлендом".
Напомним, что в прошлом сезоне А.Лень установил лучший бомбардирский показатель в карьере в матче с "Орландо" - 31 очко.
Напомним, О.Лень оформил четвертый дабл-дабл в сезоне НБА.