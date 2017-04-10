О.Данилюк висловив сподівання, що новий глава НБУ продовжить реформи В.Гонтаревої

“Валерія Гонтарева — справжній change-maker. Вона зібрала сильну команду, яка перетворила Національний банк України на дійсно ефективного регулятора та рушійну силу реформ у всьому фінансовому секторі. Команді Нацбанку вдалося втримати стабільність банківської системи в дуже складних умовах... Звичайно, Нацбанк зараз — міцна інституція, але не варто недооцінювати роль майбутнього керівника. Сподіваюся, що головою Нацбанку буде призначений професіонал, який зможе впевнено продовжити розпочатий рух”, — написав О.Данилюк.

Як повідомляв УНН, Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.