О.Данилюк висловив сподівання, що новий глава НБУ продовжить реформи В.Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк висловив сподівання, що головою Національного банку буде призначений професіонал, який зможе впевнено продовжити розпочатий Валерією Гонтаревою рух реформ. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Валерія Гонтарева — справжній change-maker. Вона зібрала сильну команду, яка перетворила Національний банк України на дійсно ефективного регулятора та рушійну силу реформ у всьому фінансовому секторі. Команді Нацбанку вдалося втримати стабільність банківської системи в дуже складних умовах... Звичайно, Нацбанк зараз — міцна інституція, але не варто недооцінювати роль майбутнього керівника. Сподіваюся, що головою Нацбанку буде призначений професіонал, який зможе впевнено продовжити розпочатий рух”, — написав О.Данилюк.
Як повідомляв УНН, Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.