А.Данилюк выразил надежду, что новый глава НБУ продолжит реформы В.Гонтаревой
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр финансов Александр Данилюк выразил надежду, что председателем Национального банка будет назначен профессионал, который сможет уверенно продолжить начатое Валерией Гонтарева движение реформ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Валерия Гонтарева - настоящий change-maker. Она собрала сильную команду, которая превратила Национальный банк Украины на действительно эффективного регулятора и движущую силу реформ во всем финансовом секторе. Команде Нацбанка удалось удержать стабильность банковской системы в очень сложных условиях ... Конечно, Нацбанк сейчас - крепкая организация, но не стоит недооценивать роль будущего руководителя. Надеюсь, что главой Нацбанка будет назначен профессионал, который сможет уверенно продолжить начатое движение", - написал А.Данилюк.
Как сообщал УНН, Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.