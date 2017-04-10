А.Данилюк выразил надежду, что новый глава НБУ продолжит реформы В.Гонтаревой

"Валерия Гонтарева - настоящий change-maker. Она собрала сильную команду, которая превратила Национальный банк Украины на действительно эффективного регулятора и движущую силу реформ во всем финансовом секторе. Команде Нацбанка удалось удержать стабильность банковской системы в очень сложных условиях ... Конечно, Нацбанк сейчас - крепкая организация, но не стоит недооценивать роль будущего руководителя. Надеюсь, что главой Нацбанка будет назначен профессионал, который сможет уверенно продолжить начатое движение", - написал А.Данилюк.

Как сообщал УНН, Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.