А.Данилюк выразил надежду, что новый глава НБУ продолжит реформы В.Гонтаревой

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54284 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105610 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162644 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119474 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118355 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113540 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104945 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107253 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103730 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155457 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Данилюк выразил надежду, что новый глава НБУ продолжит реформы В.Гонтаревой

А.Данилюк выразил надежду, что новый глава НБУ продолжит реформы В.Гонтаревой

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 • 9054 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министр финансов Александр Данилюк выразил надежду, что председателем Национального банка будет назначен профессионал, который сможет уверенно продолжить начатое Валерией Гонтарева движение реформ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Валерия Гонтарева - настоящий change-maker. Она собрала сильную команду, которая превратила Национальный банк Украины на действительно эффективного регулятора и движущую силу реформ во всем финансовом секторе. Команде Нацбанка удалось удержать стабильность банковской системы в очень сложных условиях ... Конечно, Нацбанк сейчас - крепкая организация, но не стоит недооценивать роль будущего руководителя. Надеюсь, что главой Нацбанка будет назначен профессионал, который сможет уверенно продолжить начатое движение", - написал А.Данилюк.

Как сообщал УНН, Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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