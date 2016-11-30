О.Айвазовська заявила про понад 30 тис. бойовиків в ОРДЛО підготовлених з боку РФ

"Міжнародна практика конфліктів свідчить, що конфлікти швидко не розв’язуються в інших спосіб, ніж військовий. Якщо ми приймаємо, що ми готові йти в наступ, що наша чисельність військова є в п’ять разів більша, ніж з боку країни-агресора, з боку тих армійських корпусів, які створені з боку ОРДЛО, а це понад 30 тис. військових, рекрутованих і підготовлених з боку РФ, тоді ми повинні іти в наступ, але бути готові до реакції РФ, яка призведе до тисяч жертв", - О.Айвазовська.

Нагадаємо, глава МЗС України презентував у Мінську чергові докази російської агресії.

Як повідомляв УНН, Мінські домовленості не були вирішенням конфлікту, але вони стали тим, що не дозволило конфлікту розгорітися пожежею по всій Україні.