О.Айвазовская заявила о более чем 30 тыс. боевиков в ОРДЛО подготовленных со стороны РФ

"Международная практика конфликтов свидетельствует, что конфликты быстро не решаются в другой способ, чем военный. Если мы принимаем, что мы готовы идти в наступление, наша численность военная в пять раз больше, чем со стороны государства-агрессора, со стороны тех армейских корпусов, созданных со стороны ОРДЛО, а это более 30 тыс. военных, рекрутируемых и подготовленных со стороны РФ, тогда мы должны идти в наступление, но быть готовы к реакции РФ, которая приведет к тысячам жертв", - О.Айвазовская.

Напомним, глава МИД Украины презентовал в Минске очередные доказательства российской агрессии.

Как сообщал УНН, Минские договоренности не были решением конфликта, но они стали тем, что не позволило конфликту разгореться пожаром по всей Украине.