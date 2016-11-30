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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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О.Айвазовская заявила о более чем 30 тыс. боевиков в ОРДЛО подготовленных со стороны РФ

Киев • УНН

 • 10500 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" более 30 тыс. боевиков подготовленных со стороны РФ. Об этом эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская сообщила во время общения с журналистами, передает УНН.

О.Айвазовская заявила о более чем 30 тыс. боевиков в ОРДЛО подготовленных со стороны РФ

"Международная практика конфликтов свидетельствует, что конфликты быстро не решаются в другой способ, чем военный. Если мы принимаем, что мы готовы идти в наступление, наша численность военная в пять раз больше, чем со стороны государства-агрессора, со стороны тех армейских корпусов, созданных со стороны ОРДЛО, а это более 30 тыс. военных, рекрутируемых и подготовленных со стороны РФ, тогда мы должны идти в наступление, но быть готовы к реакции РФ, которая приведет к тысячам жертв", - О.Айвазовская.

Напомним, глава МИД Украины презентовал в Минске очередные доказательства российской агрессии.

Как сообщал УНН, Минские договоренности не были решением конфликта, но они стали тем, что не позволило конфликту разгореться пожаром по всей Украине.

Украинские Национальные Новости

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