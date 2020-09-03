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Новий тарифний план "Річний" захистить споживачів від можливого зростання цін на газ - Коболєв

Київ • УНН

 • 22107 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Продукт, який захистить споживача, недавно представила на газовому ринку газопостачальна компанія "Нафтогаз України", запропонувавши тарифний план "Річний". Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає УНН.

Новий тарифний план "Річний" захистить споживачів від можливого зростання цін на газ - Коболєв

"Ми, як один з постачальників газу, відповідаємо, що наші пропозиції для споживачів чесні, ринкові і прозорі", - зазначив Андрій Коболєв.

За його словами, новий тариф захистить споживачів від цінових коливань на ринку газу, оскільки передбачає зафіксовану у договорі вартість газу на весь рік.

"У діалозі з Кабінетом міністрів України прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання: запропонуйте ринковий продукт, який захистить кінцевого споживача. Ми такий продукт запропонували. Це тариф "Річний". Ми сподіваємося, що він буде популярним і впевнені, що він захистить клієнтів", - зазначив Андрій Коболєв.

Глава НАК "Нафтогаз України" в ефірі телеканалу "Україна 24" підкреслив, що основне завдання нового ринку - безпека поставок газу і забезпечення справедливої і прозорої ринкового пропозиції.

Як раніше повідомлялося, ДК "Нафтогаз" оприлюднив тарифні плани "Річний" і "Місячний". Перший фіксує ціну за газ на рік вперед на рівні 4,73 грн за м. куб, не вимагає передоплати, всі обсяги газу (не тільки попередньо заявлені) оплачуються за однією ціною. Ціна газу у рамках тарифу "Місячний" для клієнтів ЦПК "Нафтогаз" у серпні склала 3,24 грн куб. м., у вересні - 4,7 грн м. куб.

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