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Новый тарифный план "Годовой" защитит потребителей от возможного роста цен на газ - Коболев

Киев • УНН

 • 22107 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Продукт, который защитит потребителя, недавно представила на газовом рынке газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", предложив тарифный план "Годовой". Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

Новый тарифный план "Годовой" защитит потребителей от возможного роста цен на газ - Коболев

"Мы, как один из поставщиков газа, отвечаем, что наши предложения для потребителей честные, рыночные и прозрачные", - отметил Андрей Коболев.

По его словам, новый тариф защитит потребителей от ценовых колебаний на рынке газа, поскольку предполагает зафиксированную в договоре стоимость газа на весь год.

"В диалоге с Кабинетом министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу: предложите рыночный продукт, который защитит конечного потребителя. Мы такой продукт предложили. Это тариф "Годовой". Мы надеемся, что он будет популярным и уверены, что он защитит клиентов", - отметил Андрей Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" в эфире телеканала "Украина 24" подчеркнул, что основная задача нового рынка - безопасность поставок газа и обеспечение справедливого и прозрачного рыночного предложения.

Как ранее сообщалось, ГК "Нафтогаз" обнародовал тарифные планы "Годовой" и "Месячный". Первый фиксирует цену за газ на год вперёд на уровне 4,73 грн. за м. куб, не требует предоплаты, все объёмы газа (не только предварительно заявленные) оплачиваются по одной цене. Цена газа в рамках тарифа "Месячный" для клиентов ГПК "Нафтогаз" в августе составила 3,24 грн куб. м., в сентябре - 4,7 грн м. куб.

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