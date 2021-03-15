Новий клуб українця здобув перемогу в поєдинку НБА

Деталі

"Оклахома-Сіті" програла перші дві чверті, але розгромила "Мемфіс" в заключній 12-хвилинці із 16-очковою різницею, і цього вистачило для позитивного результату – виграш "Тандер" 128:122.

Примітно, що Михайлюк не потрапив до складу на цей поєдинок.

В "Оклахома-Сіті" стало 17 перемог при 22 поразках – 12 місце в Західній конференції НБА.

Що передувало цьому

"Детройт" обміняв Михайлюка в "Оклахому" на атакувального захисника Хаміда Діалло.