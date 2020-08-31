Новий керівник Укрзалізниці розповів, кого будуть звільняти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Масового скорочення робітників "Укрзалізниці" (УЗ) не буде. Про це у своєму Facebook написав новий керівник УЗ Володимир Жмак, спростовуючи поширювану у ЗМІ інформацію про звільнення робітників "Укрзалізниці", передає УНН.
"Жодних скорочень штату робочих професій наразі не планується. Більше того, я в першому ж виступі перед колективом УЗ підкреслив необхідність створення гідних умов праці для робітників та підвищення соціальних стандартів", - пише Жмак.
Він уточнив, що наразі в УЗ наявне значне дублювання управлінських посад, що стало наслідком прогалин у менеджменті. Такі посади, на переконання Жмака, мають бути переглянуті.
"Будуть скорочення, які стосуватимуться "задубльованих" та управлінських посад, якими необґрунтовано перенасичена Укрзалізниця. А також буде боротьба з халатністю, непрофесійністю, схемами, крадіжками та махінаціями на всіх рівнях. Жорстока та безкомпромісна. Але про скорочення машиністів, складачів поїздів, колійних обхідників, диспетчерів та інших залізничних професій, які кожного дня забезпечують життєдіяльність УЗ, мова не йде", - запевнив він.
Окрім того, наразі УЗ вивчає можливості приватизації непрофільних об’єктів, додав Жмак.
"Але, у будь-якому випадку, головною умовою приватизації об’єктів буде збереження їхньої спеціалізації та робочих місць", - резюмував він.
Нагадаємо, на минулому тижні новим очільником УЗ став Володимир Жмак. Його кандидатуру підтримала абсолютна більшість членів наглядової ради УЗ.