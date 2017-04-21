Новий дизайн горілчаного бренду Medoff створили британські дизайнери
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Британські фахівці створили новий дизайн горілки Medoff. Мета оновленого проектування – максимальний захист від підробок, передає УНН з посиланням на Medoff.
Так, рівень захисту нового дизайну горілки Medoff забезпечує велика кількість надскладних дрібних елементів на етикетці і пляшці, а також унікальний ковпачок.
"Після відкриття з'являється захисне кільце і червоний герб Medoff, які не можна заховати. Таким чином, в разі повторного наповнення пляшки продати її під виглядом оригінального продукту вже неможливо", - пояснили у Medoff.
Водночас, логотип Medoff творено спеціальною технологією touch soft. Об'ємність його зображення, як і всіх інших написів на етикетці, можна відчути на дотик.
Додатковий захист горілчаного напою від підробки забезпечує спеціальна технологія нанесення водяного знаку у вигляді фірмового герба бренду.
Додамо, що на нижній частині етикетки розміщені медалі міжнародних конкурсів, які горілчаний бренд Medoff завоював за останні кілька років.