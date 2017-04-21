Новый дизайн водочного бренда Medoff создали британские дизайнеры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Британские специалисты создали новый дизайн водки Medoff. Цель обновленного проектирования - максимальная защита от подделок, передает УНН со ссылкой на Medoff.
Так, уровень защиты нового дизайна водки Medoff обеспечивает большое количество сложнейших мелких элементов на этикетке и бутылке, а также уникальный колпачок.
"После открытия появляется защитное кольцо и красный герб Medoff, которые нельзя спрятать. Таким образом, в случае повторного наполнения бутылки продать ее под видом оригинального продукта уже невозможно", - пояснили в Medoff.
В то же время, логотип Medoff творимых специальной технологии touch soft. Объемность его изображения, как и всех других надписей на этикетке, можно почувствовать на ощупь.
Дополнительная защита водочного напитка от подделки обеспечивает специальная технология нанесения водного знака в виде фирменного герба бренда.
Добавим, что на нижней части этикетки размещены медали международных конкурсов, водочный бренд Medoff завоевал за последние несколько лет.