Новый дизайн водочного бренда Medoff создали британские дизайнеры

Так, уровень защиты нового дизайна водки Medoff обеспечивает большое количество сложнейших мелких элементов на этикетке и бутылке, а также уникальный колпачок.

"После открытия появляется защитное кольцо и красный герб Medoff, которые нельзя спрятать. Таким образом, в случае повторного наполнения бутылки продать ее под видом оригинального продукта уже невозможно", - пояснили в Medoff.

В то же время, логотип Medoff творимых специальной технологии touch soft. Объемность его изображения, как и всех других надписей на этикетке, можно почувствовать на ощупь.

Дополнительная защита водочного напитка от подделки обеспечивает специальная технология нанесения водного знака в виде фирменного герба бренда.

Добавим, что на нижней части этикетки размещены медали международных конкурсов, водочный бренд Medoff завоевал за последние несколько лет.