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Новим консулом Польщі у Львові став Р.Вольський

Новим консулом Польщі у Львові став Р.Вольський

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Вже від суботи, 8 квітня, Львів матиме нового консула Польщі. Новим Генеральним консулом Республіки Польща у Львові вже офіційно став Рафал Вольський. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.

Сьогодні Р.Вольський мав офіційну зустріч із мером Львова Андрієм Садовим. Сторони обговорили можливості співпраці між Львовом та Польщею, а також поспілкувались про поточну економічну і політичну ситуацію. Р.Вольський зазначив, що Консульство у Львові є найбільшою консульською установою Польщі у світі, і зацікавлене в активізації економічної та інвестиційної співпраці.

“Перший план — продовжувати добру роботу попередників. Оскільки є особливе значення Львова для України і польської культурної спадщини. Ми маємо низку культурних проектів. Треба співпрацювати у культурно-суспільно-науковому напрямках. Я знаю про нові виклики для вашого міста, пов’язані з екологією і господарюванням по сміттю. Будемо активізовувати економічну співпрацю. Ми готові допомагати, польські фірми мають хороший досвід у сфері поводження з ТПВ”, — зазначив Р.Вольський.

Довідка УНН: Народився Р.Вольський 15.07.1968 року в Плешеві (Великопольща). Впродовж 1986-1992 років навчався у Варшавському Університеті, Історичний Інститут. У 1989-1992 — науковий співробітник Інституту історії науки Польської академії наук, Варшава. Впродовж 1995-1996/2000 працював у Центрі наукових досліджень ім.Войцєха Кентшиньського, Ольштин. У 1996-1998 — інспектор у відділі кадрів Управління Ґміни Варшава-Центр. У 1998-1999 — заступник Генерального Директора Польсько-Німецької Промислово-Торгової Палати у Варшаві. Впродовж 2000-2006 обіймав посаду консула, керівника Економічно-Торгового Відділу Генерального Консульства РП у Мюнхені (від 2002 в ранзі радника). У 2007-2010 — директор Департаменту Міжнародної Співпраці та Закордонних Інвестицій Маршалківського Управління Вармінсько-Мазурського Воєводства в Ольштині. З 18.07.2010 до 6.09.2015 — керівник Консульського відділу Посольства Республіки Польща в Україні (І радник, з 1.07.2015 радник-посланник; 10.01.2012 отримав звання Генерального консула). З 7.09.2015 до 31.03.2017 — заступник глави місії, Посольство Республіки Польща в Україні.

Нагадаємо, з жовтня 2015 року цю посаду обіймав Вєслав Мазур.

Як повідомляв УНН, у лютому охорону Генконсульства Республіки Польща посилили у Львові.

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