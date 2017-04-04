Новым консулом Польши во Львове стал Р.Вольський
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Начиная с субботы, 8 апреля, во Львове будет новый консул Польши. Новым Генеральным консулом Республики Польша во Львове уже официально стал Рафал Вольский. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
Сегодня Р.Вольський имел официальную встречу с мэром Львова Андреем Садовым. Стороны обсудили возможности сотрудничества между Львовом и Польшей, а также пообщались о текущей экономической и политической ситуации. Р.Вольський отметил, что Консульство во Львове является крупнейшим консульским учреждением Польши в мире, и заинтересовано в активизации экономического и инвестиционного сотрудничества.
"Первый план - продолжать хорошую работу предшественников. Поскольку есть особое значение Львова для Украины и польского культурного наследия. У нас есть ряд культурных проектов. Надо сотрудничать в культурно-общественно-научном направлениях. Я знаю о новых вызовах для вашего города, связанных с экологией и ведением хозяйства по мусору. Будем активизировать экономическое сотрудничество. Мы готовы помогать, польские фирмы имеют хороший опыт в сфере обращения с ТБО", - отметил Р.Вольський.
Справка УНН: Родился Р.Вольський 15.07.1968 года в Плеша (Великопольша). В течение 1986-1992 годов учился в Варшавском Университете, Исторический Институт. В 1989-1992 - научный сотрудник Института истории науки Польской академии наук, Варшава. В течение 1995-1996/2000 работал в Центре научных исследований им.Войцеха Кентшиньського, Ольштын. В 1996-1998 - инспектор в отделе кадров Управления гмины Варшава-Центр. В 1998-1999 - заместитель Генерального директора Польско-Германской Промышленно-Торговой Палаты в Варшаве. В течение 2000-2006 занимал должность консула, руководителя Экономического Торгового Отдела Генерального Консульства РП в Мюнхене (с 2002 в ранге советника). В 2007-2010 - директор Департамента Международного Сотрудничества и иностранных Инвестиций Маршалковского Управление Варминско-Мазурского воеводства в Ольштыне. С 18.07.2010 до 6.09.2015 - руководитель Консульского отдела Посольства Республики Польша в Украине (и советник, с 1.07.2015 советник-посланник; 10.01.2012 получил звание Генерального консула). С 7.09.2015 до 31.03.2017 - заместитель главы миссии, Посольство Республики Польша в Украине.
Напомним, с октября 2015 эту должность занимал Веслав Мазур.
Как сообщал УНН, в феврале охрану Генконсульства Республики Польша усилили во Львове.