Новым консулом Польши во Львове стал Р.Вольський

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54142 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105579 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162597 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119447 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118338 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113526 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104936 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155436 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Новым консулом Польши во Львове стал Р.Вольський

Новым консулом Польши во Львове стал Р.Вольський

Киев  •  УНН

 • 24692 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. Начиная с субботы, 8 апреля, во Львове будет новый консул Польши. Новым Генеральным консулом Республики Польша во Львове уже официально стал Рафал Вольский. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Сегодня Р.Вольський имел официальную встречу с мэром Львова Андреем Садовым. Стороны обсудили возможности сотрудничества между Львовом и Польшей, а также пообщались о текущей экономической и политической ситуации. Р.Вольський отметил, что Консульство во Львове является крупнейшим консульским учреждением Польши в мире, и заинтересовано в активизации экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Первый план - продолжать хорошую работу предшественников. Поскольку есть особое значение Львова для Украины и польского культурного наследия. У нас есть ряд культурных проектов. Надо сотрудничать в культурно-общественно-научном направлениях. Я знаю о новых вызовах для вашего города, связанных с экологией и ведением хозяйства по мусору. Будем активизировать экономическое сотрудничество. Мы готовы помогать, польские фирмы имеют хороший опыт в сфере обращения с ТБО", - отметил Р.Вольський.

Справка УНН: Родился Р.Вольський 15.07.1968 года в Плеша (Великопольша). В течение 1986-1992 годов учился в Варшавском Университете, Исторический Институт. В 1989-1992 - научный сотрудник Института истории науки Польской академии наук, Варшава. В течение 1995-1996/2000 работал в Центре научных исследований им.Войцеха Кентшиньського, Ольштын. В 1996-1998 - инспектор в отделе кадров Управления гмины Варшава-Центр. В 1998-1999 - заместитель Генерального директора Польско-Германской Промышленно-Торговой Палаты в Варшаве. В течение 2000-2006 занимал должность консула, руководителя Экономического Торгового Отдела Генерального Консульства РП в Мюнхене (с 2002 в ранге советника). В 2007-2010 - директор Департамента Международного Сотрудничества и иностранных Инвестиций Маршалковского Управление Варминско-Мазурского воеводства в Ольштыне. С 18.07.2010 до 6.09.2015 - руководитель Консульского отдела Посольства Республики Польша в Украине (и советник, с 1.07.2015 советник-посланник; 10.01.2012 получил звание Генерального консула). С 7.09.2015 до 31.03.2017 - заместитель главы миссии, Посольство Республики Польша в Украине.

Напомним, с октября 2015 эту должность занимал Веслав Мазур.

Как сообщал УНН, в феврале охрану Генконсульства Республики Польша усилили во Львове.

Украинские Национальные Новости

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