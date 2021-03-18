Нові втрати на Донбасі: у районі Південного загинув військовий

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"Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з артилерійського озброєння та автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне... В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль врятувати життя не вдалося", - сказано у повідомленні.

Деталі

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Доповнення

Протягом минулої доби, 17 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.