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Нове “WOG CAFE” відкрилося поблизу НСК “Олімпійський”

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Мережа сіті-кафе “WOG CAFE”, що належить компанії “WOG”, поповнилася ще одним закладом. Нове кафе розташувалося на вул. Велика Васильківська, 63, поблизу НСК “Олімпійський”, передає УНН з посиланням на прес — службу компанії WOG.

Нове “WOG CAFE” відкрилося поблизу НСК “Олімпійський”

Зазначається, що площа WOGCAFE становить 145 кв.м. місткістю до 80 відвідувачів. Особливістю нового закладу є вікно видачі замовлень, що дозволяє обслуговувати відвідувачів 24 години на добу.

Кафе має повний асортимент страв, в тому числі кава-поінт, обладнаний двома інтерактивними кавовими апаратами Franke для самостійного приготування кавових і інших напоїв.

“У 2014 році ми запустили проект” найкавовіша кава “з інвестиціями в 3,5 млн євро. У 2015 році відкрили перший міський заклад під вивіскою” WOGCAFÉ “. Зараз відкриваємо вже шосте. Наші продажі кави зросли в п’ять разів — з 4 млн до 20 млн чашок на рік. Ми неодноразово заявляли, що рухаємося в бік розвитку ритейл-напрямку, і відкриття 200 закладів — це лише питання найближчих 5 років ”, - розповів директор з маркетингу " WOG“Віталій Ткаченко.

Як і у всій мережі АЗК “WOG” і мережі міських кафе “WOG CAFE”, тут діє програма лояльності ПРАЙД, яка дозволяє накопичувати бонуси при здійсненні покупок і використовувати їх для нових покупок. А також мобільний додаток “WOG PRIDE” з більш широким функціоналом, а саме можливістю отримувати персональні пропозиції, знижки, купувати каву і паливо он-лайн та ін.

На сьогодні мережа “WOG CAFE” поза АЗК налічує 20 закладів, а саме п’ять — в Києві, один — у Львові, 14 — в поїздах Інтерсіті. До кінця року планується відкриття “WOG CAFE” в аеропорту “Київ”.

Нагадаємо, мережа WOG продає більше 20 млн чашок кави на рік.

Як повідомляв УНН, страви від WOG CAFE відтепер можна замовити додому.

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