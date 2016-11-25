Новое "WOG CAFE" открылось возле НСК "Олимпийский"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сеть сити-кафе "WOG CAFE", принадлежащих компании "WOG", пополнилась еще одним заведением. Новое кафе расположилось на ул. Большая Васильковская, 63, возле НСК "Олимпийский", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании WOG.
Отмечается, что площадь WOGCAFE составляет 145 кв.м вместимостью до 80 посетителей. Особенностью нового заведения является окно выдачи заказов, что позволяет обслуживать посетителей 24 часа в сутки.
Кафе имеет полный ассортимент блюд, в том числе кофе-поинт, оборудованный двумя интерактивными кофейными аппаратами Franke для самостоятельного приготовления кофейных и других напитков.
"В 2014 году мы запустили проект "самое кофейное кофе" с инвестициями в 3,5 млн евро. В 2015 году открыли первое городское заведение под вывеской "WOGCAFÉ". Сейчас открываем уже шестое. Наши продажи кофе выросли в пять раз - с 4 млн до 20 млн чашек в год. Мы неоднократно заявляли, что движемся в сторону развития ритейл-направления, и открытие 200 заведений - это лишь вопрос ближайших 5 лет", - рассказал директор по маркетингу "WOG" Виталий Ткаченко.
Как и во всей сети АЗК "WOG" и сети городских кафе "WOG CAFE", здесь действует программа лояльности ПРАЙД, которая позволяет накапливать бонусы при совершении покупок и использовать их для новых покупок. А также мобильное приложение "WOG PRIDE" с более широким функционалом, а именно возможностью получать персональные предложения, скидки, покупать кофе и топливо онлайн и др.
На сегодняшний день сеть "WOG CAFE" вне АЗК насчитывает 20 заведений, а именно пять - в Киеве, одно - во Львове, 14 - в поездах Интерсити. До конца года планируется открытие "WOG CAFE" в аэропорту "Киев".
Напомним, сеть WOG продает более 20 млн чашек кофе в год.
Как сообщал УНН, блюда от WOG CAFE теперь можно заказать на дом.