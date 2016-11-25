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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Новое "WOG CAFE" открылось возле НСК "Олимпийский"

Киев • УНН

 • 45550 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сеть сити-кафе "WOG CAFE", принадлежащих компании "WOG", пополнилась еще одним заведением. Новое кафе расположилось на ул. Большая Васильковская, 63, возле НСК "Олимпийский", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании WOG.

Новое "WOG CAFE" открылось возле НСК "Олимпийский"

Отмечается, что площадь WOGCAFE составляет 145 кв.м вместимостью до 80 посетителей. Особенностью нового заведения является окно выдачи заказов, что позволяет обслуживать посетителей 24 часа в сутки.

Кафе имеет полный ассортимент блюд, в том числе кофе-поинт, оборудованный двумя интерактивными кофейными аппаратами Franke для самостоятельного приготовления кофейных и других напитков.

"В 2014 году мы запустили проект "самое кофейное кофе" с инвестициями в 3,5 млн евро. В 2015 году открыли первое городское заведение под вывеской "WOGCAFÉ". Сейчас открываем уже шестое. Наши продажи кофе выросли в пять раз - с 4 млн до 20 млн чашек в год. Мы неоднократно заявляли, что движемся в сторону развития ритейл-направления, и открытие 200 заведений - это лишь вопрос ближайших 5 лет", - рассказал директор по маркетингу "WOG" Виталий Ткаченко.

Как и во всей сети АЗК "WOG" и сети городских кафе "WOG CAFE", здесь действует программа лояльности ПРАЙД, которая позволяет накапливать бонусы при совершении покупок и использовать их для новых покупок. А также мобильное приложение "WOG PRIDE" с более широким функционалом, а именно возможностью получать персональные предложения, скидки, покупать кофе и топливо онлайн и др.

На сегодняшний день сеть "WOG CAFE" вне АЗК насчитывает 20 заведений, а именно пять - в Киеве, одно - во Львове, 14 - в поездах Интерсити. До конца года планируется открытие "WOG CAFE" в аэропорту "Киев".

Напомним, сеть WOG продает более 20 млн чашек кофе в год.

Как сообщал УНН, блюда от WOG CAFE теперь можно заказать на дом.

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