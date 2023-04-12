Нове меню гарячих напоїв: в УЗ розповіли, чи замовляють пасажири "байденівський" чай
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Укрзалізниці порахували, що українці випили загалом 91 куб гарячих напоїв, з яких лише 6 602 припало на каву. Лідерами серед замовлених гарячих напоїв стали чаї - чорний класичний та «байденівський», пише УНН з посиланням на Telegram Укрзалізниці.
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В Укрзалізниці нарахували 91 куб чаю та кави, що замовили пасажири з моменту запуску нового меню. Чай у поїздах традиційно перемагає каву: 84 410 літрів проти 6 602.
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"Абсолютним лідером є чорний класичний чай: 44 514 літрів. Зелений, фруктовий та «байденівський» з чебрецем йдуть у рейтингу слідом і поки що випереджають карпатський трав'яний та м'ятний", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Telegram.
Замовити фірмовий чай — у точності як на дипломатичних рейсах, в екологічному підстаканнику та з колекційним рафінадом - можна заздалегідь при купівлі квитка в застосунку Укрзалізниці, на сайті або в чат-боті, нагадується в повідомленні Telegram.
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