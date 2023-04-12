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Новое меню горячих напитков: в УЗ рассказали, заказывают ли пассажиры "байденовский" чай

Новое меню горячих напитков: в УЗ рассказали, заказывают ли пассажиры "байденовский" чай

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Укрзализныце посчитали, что украинцы выпили всего 91 куб горячих напитков, из которых только 6 602 пришлось на кофе. Лидерами среди заказанных горячих напитков стали чаи - черный классический и "байденовский", пишет УНН со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Детали

В Укрзализныце насчитали 91 куб чая и кофе, которые заказали пассажиры с момента запуска нового меню. Чай в поездах традиционно побеждает кофе: 84 410 литров против 6 602.

Цитата

"Абсолютным лидером является черный классический чай: 44 514 литров. Зеленый, фруктовый и «байденовский» с чабрецом идут в рейтинге следом и пока опережают карпатский травяной и мятный", - говорится в сообщении Укрзализныци в Telegram.

Заказать фирменный чай — в точности как на дипломатических рейсах, в экологическом подстаканнике и с коллекционным рафинадом - можно заранее при покупке билета в приложении Укрзализныци, на сайте или в чат-боте, напоминается в сообщении Telegram.

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