Новачок УПЛ залишився без наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Футбольний клуб "Львів" припинив співпрацю з виконуючим обов’язки головного тренера Андрієм Демченком. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.
У зв’язку з тим, що обидві сторони не дійшли згоди щодо умов контракту, було прийнято рішення щодо розірвання стосунків.
Повідомляється, що на даний час клуб веде пошуки нового наставника.
Нагадаємо, що "Львів" в новому сезоні УПЛ змінить рівненський "Верес", який виступатиме у Другій лізі України.
Як повідомляв УНН, голкіпер Денис Бойко, який у минулому сезоні виступав за київське “Динамо” на правах оренди, уклав повноцінний контракт із “біло-синіми”.