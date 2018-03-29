Нова Зеландія може заборонити в'їзд деяким російським громадянам

КИЇВ. 29 березня. УНН. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що вона розглядає питання про заборону в'їзду в країну деяких російських громадян у відповідь на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у британському місті Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.