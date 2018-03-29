Нова Зеландія може заборонити в'їзд деяким російським громадянам
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що вона розглядає питання про заборону в'їзду в країну деяких російських громадян у відповідь на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у британському місті Солсбері. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Я попросила Міністерство закордонних справ і торгівлі порадити мені, чи є люди, яким потрібно відхилити візи у Нову Зеландію”, — сказала Андерн.
Слід зазначити, що вчора прем’єр-міністр Нової Зеландії заявила, що уряд країни не планує висилати російських дипломатів у зв’язку зі “справою Скрипаля”. Вона пояснила це тим, що в Новій Зеландії немає співробітників розвідки РФ.
“Дипломати, які були вигнані іншими країнами, були ідентифіковані як співробітники розвідки. У нас таких немає, але якщо б були, ми б їх вислали”, — сказала Ардерна.
Нагадаємо, співробітники посольства РФ вже покинули Україну.
Наразі 27 країн світу оголосили про видворення російських диппредставників у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у британському Солсбері. До списку приєдналися Молдова, Австралія, Бельгія та Ірландія.
Крім того, Північноатлантичний Альянс заявив про рішення скоротити кількість російських представників при НАТО.