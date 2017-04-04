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Нова хвиля квитків на Євробачення надійде 10 квітня

Нова хвиля квитків на Євробачення надійде 10 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ще одна хвиля квитків на шоу пісенного конкурсу Євробачення-2017 з’явиться у продажу на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua в понеділок, 10 квітня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби UA:Перший, передає УНН.

Зазначається, що придбати квитки можна буде на всі шоу, включаючи фінал, який відбудеться 13 травня.

Також зазначається, що станом на сьогодні на сайті Concert.ua доступні у продажу квитки на другу і третю репетиції першого півфіналу, які відбудуться 8 травня о 22:00 та 9 травня о 16:00 відповідно, на перший півфінал – 9 травня о 22:00, а також на другу репетицію другого півфіналу і третю репетицію другого півфіналу, які пройдуть 10 травня о 22:00 і 11 травня о 16:00 відповідно.

Як повідомляв УНН, станом на 3 квітня продано 26 919 квитків, загальна сума від продажу склала більше 36 млн грн.

Українські Національні Новини

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