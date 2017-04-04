Нова хвиля квитків на Євробачення надійде 10 квітня

Зазначається, що придбати квитки можна буде на всі шоу, включаючи фінал, який відбудеться 13 травня.

Також зазначається, що станом на сьогодні на сайті Concert.ua доступні у продажу квитки на другу і третю репетиції першого півфіналу, які відбудуться 8 травня о 22:00 та 9 травня о 16:00 відповідно, на перший півфінал – 9 травня о 22:00, а також на другу репетицію другого півфіналу і третю репетицію другого півфіналу, які пройдуть 10 травня о 22:00 і 11 травня о 16:00 відповідно.

Як повідомляв УНН, станом на 3 квітня продано 26 919 квитків, загальна сума від продажу склала більше 36 млн грн.