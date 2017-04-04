Новая волна билетов на Евровидение поступит 10 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Еще одна волна билетов на шоу песенного конкурса Евровидение-2017 появится в продаже на сайте официального билетного агента Concert.ua в понедельник, 10 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы UA: Первый, передает УНН.
Отмечается, что приобрести билеты можно будет на все шоу, включая финал, который состоится 13 мая.
Также отмечается, что на сегодня на сайте Concert.ua доступны в продаже билеты на вторую и третью репетиции первого полуфинала, которые состоятся 8 мая в 22:00 и 9 мая в 16:00 соответственно, на первый полуфинал - 9 мая в 22:00, а также на вторую репетицию второго полуфинала и третью репетицию второго полуфинала, которые пройдут 10 мая в 22:00 и 11 мая в 16:00 соответственно.
Как сообщал УНН, по состоянию на 3 апреля продано 26 919 билетов, общая сумма от продажи составила более 36 млн грн.