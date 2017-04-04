Новая волна билетов на Евровидение поступит 10 апреля

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54092 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105567 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162581 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119435 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118331 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113520 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104930 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103728 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155423 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Новая волна билетов на Евровидение поступит 10 апреля

Новая волна билетов на Евровидение поступит 10 апреля

Киев  •  УНН

 • 8878 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Еще одна волна билетов на шоу песенного конкурса Евровидение-2017 появится в продаже на сайте официального билетного агента Concert.ua в понедельник, 10 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы UA: Первый, передает УНН.

Отмечается, что приобрести билеты можно будет на все шоу, включая финал, который состоится 13 мая.

Также отмечается, что на сегодня на сайте Concert.ua доступны в продаже билеты на вторую и третью репетиции первого полуфинала, которые состоятся 8 мая в 22:00 и 9 мая в 16:00 соответственно, на первый полуфинал - 9 мая в 22:00, а также на вторую репетицию второго полуфинала и третью репетицию второго полуфинала, которые пройдут 10 мая в 22:00 и 11 мая в 16:00 соответственно.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 апреля продано 26 919 билетов, общая сумма от продажи составила более 36 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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