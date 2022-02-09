Нова ера Samsung: чому варто робити попереднє замовлення новинок у Цитрусі

Сьогоднішній день увійде в історію, як день народження нових смартфонів Samsung лінійок Galaxy S22, а також планшетів Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra.

Розповідаємо, чим круті представлені новинки Samsung і чому варто поспішити зробити попереднє замовлення у Цитрусі.

Навушники у подарунок і шанс забрати одні з 15 смарт-годинників Galaxy Watch4

Перед тим, як перейти до огляду новинок, поспішаємо розповісти про те, як стати щасливим володарем однієї 10 смарт-годинників Galaxy Watch 4!

А все дуже просто:



Робіть попереднє замовлення з 9 лютого до 10 березня



Купуйте смартфон у період з 22 лютого до 20 березня



Слідкуйте за розіграшем на YouTube-каналі Цитрусу



Ще 5 щасливчиків отримають смарт-годинник Galaxy Watch 4 при покупці нових планшетів Samsung:



Зробивши попереднє замовлення з 9 лютого до 3 березня



Викупивши планшет із 4 березня до 20 березня



Не забувши про ефір на YouTube-каналі Цитрусу



Також для всіх-всіх фанатів бренду є чудові подарунки:



Навушники Samsung Buds 2 при оформленні та викупі попереднього замовлення Samsung Galaxy Tab S8 та Samsung Galaxy Tab S8+



Навушники Samsung Buds Pro при оформленні та викупі попереднього замовлення Samsung Galaxy Tab S8 Ultra і всієї нової лінійки S22



А з Цитрус Обміном ви отримаєте до 90% вигоди при покупці нових ґаджетів, обмінявши свої старі пристрої!

Також нагадуємо і про можливість взяти новинку у кредит до 25 місяців, купуючи у Цитрусі.

Ідеальні для створення контенту: розповідаємо про смартфони Galaxy S22

У центрі уваги презентації Samsung нові смартфони, які воістину ідеально підходять для створення контенту.

Так, бренд презентував одразу 3 серії пристроїв:



Samsung Galaxy S22



Samsung Galaxy S22+



Samsung Galaxy S22 Ultra



Ці апарати отримали новий флагманський чіп Samsung — Exynos 2200, який оснащений графічним процесором AMD з архітектурою RDNA2.

З крутого, моделі Galaxy S22 та Galaxy S22+ отримали потрійні тильні модулі з 50-Мп основною камерою, тоді як найстарший Galaxy S22 Ultra запропонував чотири тильні камери з 108-Мп основною. Фронтальні камери у двох молодших моделей по 10-Мп, а старша — 40-Мп.

А ще Samsung Galaxy S22 Ultra точно сподобається фанатам серії Note, адже в новому дизайні смартфона все найкраще від згаданої серії, і навіть є активний стілус.

Робіть попереднє замовлення новинок у Цитрусі та отримайте навушники Samsung Buds Pro у подарунок:



Samsung Galaxy S22 від 27 999 гривень



Samsung Galaxy S22 + від 32 999 гривень



Samsung Galaxy S22 Ultra від 41 999 гривень



Вперше за 2 роки: зацініть серію планшетів Samsung Galaxy Tab S8

Крім смартфонів, світ побачили і нові Android-планшети, які прийшли на заміну вже застарілих Tab S7 і отримали новий процесор Snapdragon 8 Gen 1.

До вашої уваги одразу 3 версії довгоочікуваних новинок:



Базовий 11,6-дюймовий Galaxy Tab S8



Більш сучасний 12-дюймовий Galaxy Tab S8+



Суперсильний 14,6-дюймовий Galaxy Tab S8 Ultra



Зазначимо, що Galaxy Tab S8 Ultra виділяється великим обсягом оперативної пам'яті та сховища.

Як і смартфони, нові Samsung Galaxy Tab серії S створені для професійного підходу до роботи та творчості.

Робіть попереднє замовлення новинок у Цитрусі та отримайте навушники Samsung Buds Pro у подарунок:



Samsung Galaxy Tab S8 Wi-fi від 22 999 гривень



Samsung Galaxy Tab S8 5G від 27 999 гривень



Samsung Galaxy Tab S8+ 5G від 34 999 гривень



Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G від 43 999 гривень



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