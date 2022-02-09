Нова ера Samsung: чому варто робити попереднє замовлення новинок у Цитрусі

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 50643 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 80165 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 91104 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 119131 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 126811 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 112038 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 131566 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167149 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179027 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215487 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 195192 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 264449 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 67561 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 39451 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 61372 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 264449 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 195192 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 298080 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 417174 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 668856 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 13536 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 61372 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100677 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 138066 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162834 перегляди
Актуальне

Facebook

The New York Times

Instagram

Telegram

Шахед-136

Нова ера Samsung: чому варто робити попереднє замовлення новинок у Цитрусі

Нова ера Samsung: чому варто робити попереднє замовлення новинок у Цитрусі

Київ • УНН

 • 16011 перегляди

Ось-ось голосно прогриміла презентація новинок від Samsung не лише у реальному світі, а й у метавсесвіті. І цю подію справді можна віднести до історичного тренда на весь 2022 рік у світі гаджетів.

Сьогоднішній день увійде в історію, як день народження нових смартфонів Samsung лінійок Galaxy S22, а також планшетів Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra.

Розповідаємо, чим круті представлені новинки Samsung і чому варто поспішити зробити попереднє замовлення у Цитрусі.

Навушники у подарунок і шанс забрати одні з 15 смарт-годинників Galaxy Watch4

Перед тим, як перейти до огляду новинок, поспішаємо розповісти про те, як стати щасливим володарем однієї 10 смарт-годинників Galaxy Watch 4!

А все дуже просто:

  • Робіть попереднє замовлення з 9 лютого до 10 березня
  • Купуйте смартфон у період з 22 лютого до 20 березня
  • Слідкуйте за розіграшем на YouTube-каналі Цитрусу

Ще 5 щасливчиків отримають смарт-годинник Galaxy Watch 4 при покупці нових планшетів Samsung:

  • Зробивши попереднє замовлення з 9 лютого до 3 березня
  • Викупивши планшет із 4 березня до 20 березня
  • Не забувши про ефір на YouTube-каналі Цитрусу

Також для всіх-всіх фанатів бренду є чудові подарунки:

  • Навушники Samsung Buds 2 при оформленні та викупі попереднього замовлення Samsung Galaxy Tab S8 та Samsung Galaxy Tab S8+
  • Навушники Samsung Buds Pro при оформленні та викупі попереднього замовлення Samsung Galaxy Tab S8 Ultra і всієї нової лінійки S22

А з Цитрус Обміном ви отримаєте до 90% вигоди при покупці нових ґаджетів, обмінявши свої старі пристрої!

Також нагадуємо і про можливість взяти новинку у кредит до 25 місяців, купуючи у Цитрусі.

Ідеальні для створення контенту: розповідаємо про смартфони Galaxy S22

У центрі уваги презентації Samsung нові смартфони, які воістину ідеально підходять для створення контенту.

Так, бренд презентував одразу 3 серії пристроїв:

  • Samsung Galaxy S22
  • Samsung Galaxy S22+
  • Samsung Galaxy S22 Ultra

Ці апарати отримали новий флагманський чіп Samsung — Exynos 2200, який оснащений графічним процесором AMD з архітектурою RDNA2.

З крутого, моделі Galaxy S22 та Galaxy S22+ отримали потрійні тильні модулі з 50-Мп основною камерою, тоді як найстарший Galaxy S22 Ultra запропонував чотири тильні камери з 108-Мп основною. Фронтальні камери у двох молодших моделей по 10-Мп, а старша — 40-Мп.

А ще Samsung Galaxy S22 Ultra точно сподобається фанатам серії Note, адже в новому дизайні смартфона все найкраще від згаданої серії, і навіть є активний стілус.

Робіть попереднє замовлення новинок у Цитрусі та отримайте навушники Samsung Buds Pro у подарунок:

  • Samsung Galaxy S22 від 27 999 гривень
  • Samsung Galaxy S22 + від 32 999 гривень
  • Samsung Galaxy S22 Ultra від 41 999 гривень

Вперше за 2 роки: зацініть серію планшетів Samsung Galaxy Tab S8

Крім смартфонів, світ побачили і нові Android-планшети, які прийшли на заміну вже застарілих Tab S7 і отримали новий процесор Snapdragon 8 Gen 1.

До вашої уваги одразу 3 версії довгоочікуваних новинок:

  • Базовий 11,6-дюймовий Galaxy Tab S8
  • Більш сучасний 12-дюймовий Galaxy Tab S8+
  • Суперсильний 14,6-дюймовий Galaxy Tab S8 Ultra

Зазначимо, що Galaxy Tab S8 Ultra виділяється великим обсягом оперативної пам'яті та сховища.

Як і смартфони, нові Samsung Galaxy Tab серії S створені для професійного підходу до роботи та творчості.

Робіть попереднє замовлення новинок у Цитрусі та отримайте навушники Samsung Buds Pro у подарунок:

  • Samsung Galaxy Tab S8 Wi-fi від 22 999 гривень
  • Samsung Galaxy Tab S8 5G від 27 999 гривень
  • Samsung Galaxy Tab S8+ 5G від 34 999 гривень
  • Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G від 43 999 гривень

Відрізнятись дозволено!

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83