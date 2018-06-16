Низка автобусних і тролейбусних маршрутів 17 червня тимчасово змінять рух

Від початку руху 17 червня до закінчення заходів на вул. Б. Хмельницького (на ділянці від вул. Лисенка до вул. Хрещатик), вул. Терещенківській (на ділянці від вул. Б. Хмельницького до вул. Л. Толстого), вул. Пушкінській (на ділянці від вул. Б. Хмельницького до вул. Л. Толстого), вул. Володимирській (на ділянці від вул. Б. Хмельницького до вул. Л. Толстого), б-рі Тараса Шевченка (на ділянці від. вул. Володимирської до вул. Хрещатик), вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Володимирської до вул. Великої Васильківської), вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Льва Толстого до Бесарабської площі) вносяться зміни у рух низки тролейбусних і автобусних маршрутів. Про це повідомили у КП “Київпастранс”.

Отже буде змінено рух:

тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, аеропорту “Київ”, пл. Космонавтів до б-ру Тараса Шевченка за звичайним маршрутом, далі — вул. Леонтовича — вул. Богдана Хмельницького — вул. Пирогова — б-р Тараса Шевченка, далі за звичайною трасою; автобусів маршруту № 20 від ж/м “Корчувате” до вул. Велика Васильківська за звичайним маршрутом, далі — вул. Саксаганського — вул. Антоновича, далі ц напрямку ж/м “Корчувате” за власним маршрутом; автобусів маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі; автобусів маршруту № 114 від вул. Милославської до стадіону “Динамо” ім. Валерія Лобановського; автобусів маршруту № 118 від ст. м. “Чернігівська” до ст. м. “Палац Спорту”.