Німецькі адвокати звернулись до прокуратури ФРН з заявою про злочини Б.Асада

“В Алеппо має місце геноцид у сповільненій зйомці”, — заявив у понеділок, 28 листопада, у Берліні один з адвокатів Мехмет Даймагюлер.

Вони вимагають, щоб Федеральна прокуратура Німеччини почала слідчі дії. За словами М.Даймагюлера, це стало б “важливим політичним сигналом”. Він висловив упевненість у тому, що на Дамаск буде вчинено більш вагомий вплив, якщо до розслідування приєднаються й ініші країни.

На думку німецьких юристів, Федеральна прокуратура повинна взятись за цю справу, зокрема, через те, що йдеться про порушення міжнародного права. Адвокатка Седа Башай-Їлдиз пояснила, що розгляд цієї справи не входить у компетенцію Міжнародного кримінального суду, оскільки Сирія не є його членом. Крім того, серед сотень тисяч сирійських біженців, які отримали притулок у Німеччині, можна знайти свідків злочинів режиму Б.Асада.

“Цивільне населення свідомо беруть в заручники, тероризують та вбивають”, — стверджує М.Даймагюлер.

Як повідомляв УНН, сирійські урядові війська після кількох днів наступу повернули контроль над кварталом Масакін-Ханано в східній частині Алеппо.