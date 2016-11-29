Немецкие адвокаты обратились в прокуратуру ФРГ с заявлением о преступлениях Б.Асада

"В Алеппо имеет место геноцид в замедленной съемке", - заявил в понедельник, 28 ноября, в Берлине один из адвокатов Мехмет Даймагюлер.

Они требуют, чтобы Федеральная прокуратура Германии начала следственные действия. По словам М.Даймагюлера, это стало бы "важным политическим сигналом". Он выразил уверенность в том, что на Дамаск будет совершено более весомое влияние, если к расследованию присоединятся и другие страны.

По мнению немецких юристов, Федеральная прокуратура должна взяться за это дело, в частности, потому, что речь идет о нарушении международного права. Адвокат Седа Баша-Йылдыз пояснила, что рассмотрение этого дела не входит в компетенцию Международного уголовного суда, поскольку Сирия не является его членом. Кроме того, среди сотен тысяч сирийских беженцев, получивших убежище в Германии, можно найти свидетелей преступлений режима Б.Асада.

"Гражданское население сознательно берут в заложники, терроризируют и убивают", - утверждает М.Даймагюлер.

Как сообщал УНН, сирийские правительственные войска после нескольких дней наступления вернули контроль над кварталом Масакин-Ханан в восточной части Алеппо .