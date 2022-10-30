Німецька розвідка попереджає про посилення активності супротивників

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«Державні розвідувальні служби використовують усі засоби, які є в їхньому розпорядженні, для отримання інформації, надання впливу та захисту інтересів своєї країни», - заявила Розенберг dpa.

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MAD зареєстрував «численні аномалії та спроби шпигунства», повідомила Розенберг.

Зовсім недавно було помічено неодноразові польоти безпілотників над німецькими військовими об'єктами та навчальними центрами для українських солдатів.

Федеральне міністерство оборони повідомило, що в ніч із 30 вересня на 1 жовтня безпілотники неодноразово пролітали над районом на баварсько-гіссенському кордоні.

MAD помітив підозрілі автомобілі в районі військових баз в Ідар-Оберштайні у землі Рейнланд-Пфальц та Графенвері у Баварії.

Розенберг зазначила, що шпигунська діяльність значно збільшилася і стала частішою, ніж під час Холодної війни, зокрема тому, що в Інтернеті та соціальних мережах з'явилися нові точки атаки.

За оцінкою Розенберг, діяльність іноземних спецслужб проти Бундесверу вже була на «високому рівні» до 24 лютого, коли росія розпочала наступ на Україну.

«Метою нашої роботи є виявлення будь-якої шпигунської діяльності, особливо з боку російських і китайських спецслужб, на ранній стадії та ефективна протидія їй», - додала Розенберг.