Німецька поліція затримала підозрюваного у причетності до вибухів у Дортмунді

ukru
27 березня, 18:53 • 71075 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 93696 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 114325 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 122949 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 173017 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121773 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110181 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134026 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121276 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123393 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.2 м/с
86 %
752 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 47536 перегляди
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 34893 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 53695 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 48756 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 36960 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 71075 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 128250 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 173017 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199576 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 210271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85590 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116231 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142367 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132024 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162547 перегляди
Актуальне
Німецька поліція затримала підозрюваного у причетності до вибухів у Дортмунді

Німецька поліція затримала підозрюваного у причетності до вибухів у Дортмунді

Київ • УНН

 • 9700 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Поліція Німеччини затримала підозрюваного у причетності до вибухів поряд з автобусом, який перевозив гравців футбольного клубу "Боруссія" в Дортмунді, передає УНН з посиланням на ВВС.

За даними влади, у підозрюваного є зв'язки з ісламістами. Прокурори також повідомили, що три вибухових пристрої містили шматки металу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція назвала вибухи біля автобуса "Боруссїї" спланованим нападом

Також зазначається, що поліція вивчає два листи, в яких береться відповідальність за напади. Влада поки розглядає напад як теракт, тому цією справою зайнялася федеральна прокуратура. Проте повідомляється, що точні мотиви нападу поки не встановлені.

"Двоє підозрюваних, пов'язаних з ісламістами, знаходяться в центрі нашого розслідування. Ми обшукали їхні квартири, один з них був затриманий", - розповіла представник прокуратури.

За її словами, три листи з однаковим текстом були виявлені біля місця вибуху, у них говорилося, що нападник пов'язаний з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

"Серед іншого вони вимагали відкликання (німецьких - ред.) літаків "Торнадо" з Сирії і, я цитую, закриття авіабази Рамштайн", - додала представник прокуратури.

Зазначається, що автентичність листів поки не встановлена.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня біля клубного автобусу “Борусії” пролунало три вибухи. Серед футболістів дортмундського колективу пораненим опинився Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок. Повідомляють, що він отримав перелом променевої кістки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$276.69
Brent
$73.28
Bitcoin
$87,301.40
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,114.85
Ethereum
$2,010.73