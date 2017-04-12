Німецька поліція затримала підозрюваного у причетності до вибухів у Дортмунді
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Поліція Німеччини затримала підозрюваного у причетності до вибухів поряд з автобусом, який перевозив гравців футбольного клубу "Боруссія" в Дортмунді, передає УНН з посиланням на ВВС.
За даними влади, у підозрюваного є зв'язки з ісламістами. Прокурори також повідомили, що три вибухових пристрої містили шматки металу.
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Також зазначається, що поліція вивчає два листи, в яких береться відповідальність за напади. Влада поки розглядає напад як теракт, тому цією справою зайнялася федеральна прокуратура. Проте повідомляється, що точні мотиви нападу поки не встановлені.
"Двоє підозрюваних, пов'язаних з ісламістами, знаходяться в центрі нашого розслідування. Ми обшукали їхні квартири, один з них був затриманий", - розповіла представник прокуратури.
За її словами, три листи з однаковим текстом були виявлені біля місця вибуху, у них говорилося, що нападник пов'язаний з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".
"Серед іншого вони вимагали відкликання (німецьких - ред.) літаків "Торнадо" з Сирії і, я цитую, закриття авіабази Рамштайн", - додала представник прокуратури.
Зазначається, що автентичність листів поки не встановлена.
Нагадаємо, вчора, 11 квітня біля клубного автобусу “Борусії” пролунало три вибухи. Серед футболістів дортмундського колективу пораненим опинився Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок. Повідомляють, що він отримав перелом променевої кістки.