Немецкая полиция задержала подозреваемого в причастности к взрывам в Дортмунде
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к взрывам рядом с автобусом, который перевозил игроков футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По данным властей, у подозреваемого есть связи с исламистами. Прокуроры также сообщили, что три взрывных устройства содержали куски металла.
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Также отмечается, что полиция изучает два письма, в которых берется ответственность за нападения. Власти пока рассматривают нападение как теракт, поэтому этим делом занялась федеральная прокуратура. Однако сообщается, что точные мотивы нападения пока не установлены.
"Двое подозреваемых, связанных с исламистами, находятся в центре нашего расследования. Мы обыскали их квартиры, один из них был задержан", - рассказала представитель прокуратуры.
По ее словам, три письма с одинаковым текстом были обнаружены у места взрыва, в них говорилось, что нападающий связан с экстремистской группировкой "Исламское государство".
"Среди прочего они требовали отзыва (немецких - ред.) самолетов "Торнадо" из Сирии и, я цитирую, закрытие авиабазы Рамштайн", - добавила представитель прокуратуры.
Отмечается, что подлинность писем пока не установлена.
Напомним, вчера, 11 апреля у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва. Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Марк Бартра, которому в руку попал осколок. Сообщается, что он получил перелом лучевой кости.