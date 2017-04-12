Немецкая полиция задержала подозреваемого в причастности к взрывам в Дортмунде

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53815 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105513 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162493 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119386 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118304 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113513 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104926 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107246 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Немецкая полиция задержала подозреваемого в причастности к взрывам в Дортмунде

Немецкая полиция задержала подозреваемого в причастности к взрывам в Дортмунде

Киев  •  УНН

 • 9700 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к взрывам рядом с автобусом, который перевозил игроков футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По данным властей, у подозреваемого есть связи с исламистами. Прокуроры также сообщили, что три взрывных устройства содержали куски металла.

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Также отмечается, что полиция изучает два письма, в которых берется ответственность за нападения. Власти пока рассматривают нападение как теракт, поэтому этим делом занялась федеральная прокуратура. Однако сообщается, что точные мотивы нападения пока не установлены.

"Двое подозреваемых, связанных с исламистами, находятся в центре нашего расследования. Мы обыскали их квартиры, один из них был задержан", - рассказала представитель прокуратуры.

По ее словам, три письма с одинаковым текстом были обнаружены у места взрыва, в них говорилось, что нападающий связан с экстремистской группировкой "Исламское государство".

"Среди прочего они требовали отзыва (немецких - ред.) самолетов "Торнадо" из Сирии и, я цитирую, закрытие авиабазы ​​Рамштайн", - добавила представитель прокуратуры.

Отмечается, что подлинность писем пока не установлена.

Напомним, вчера, 11 апреля у клубного автобуса "Боруссии" прогремело три взрыва. Среди футболистов дортмундского коллектива раненым оказался Марк Бартра, которому в руку попал осколок. Сообщается, что он получил перелом лучевой кости.

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