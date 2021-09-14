Незарахований гол в додатковий час завадив “Динамо” перемогти на старті Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Глядачі НСК “Олімпійський” стали свідками поєдинку стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів між київським “Динамо” та лісабонською “Бенфікою”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Перша 15-хвилинка завершилася тотальною перевагою гостей у володінні м’ячем — 78 проти 22 відсотків. Наприкінці тайму варто згадати дальній потужній удар від нападника збірної України Романа Яремчука — Бойко здійснив сейв. Також форвард встиг отримати жовту картку через фол ззаду на Забарному.
По перерві “Бенфіка” частіше шукала шляхи до воріт суперника, але їх удари цілі не доходили. Кілька разів виручив свій колектив Бойко. В компенсований час найкращий момент гри отримав Микола Шапаренко, який з дальньої відстані поцілив у поперечину воріт. Вже при подачі кутового Гармаш завдав небезпечного удару головою під поперечину, але воротар здійснив сейв.
Свого “динамівці” досягли на третій компенсованій хвилині. Коли ніким не прикритим точного удару після навісу від Гармашу завдав Шапаренко. Проте після перегляду VAR гол був відмінений — 0:0.
Доповнення
“Динамо” проведе матч другого туру турніру в гостях проти “Баварії” 29 вересня.