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Незаконну реалізацію страхових полісів припинили на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Одещині правоохоронці викрили та припинили діяльність мережі закладів, де реалізовувались підроблені страхові поліси провідних страхових компаній. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Незаконну реалізацію страхових полісів припинили на Одещині

З’ясовано, що група осіб організувала протиправну схему реалізації полісів страхування цивільної відповідальності на території Одеської, Київської, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

У вівторок, 29 листопада, у ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 1000 підроблених бланків полісів з відповідними реквізитами, підроблені печатки та штампи страхових компаній, фальшиві паспорти громадян України, які використовувалися для відкриття банківських рахунків.

Наразі затримано трьох осіб та повідомлено їм про підозру за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 (шахрайство, вчинене організованою групою; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Досудове розслідування триває.

 

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