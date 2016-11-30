Незаконну реалізацію страхових полісів припинили на Одещині

З’ясовано, що група осіб організувала протиправну схему реалізації полісів страхування цивільної відповідальності на території Одеської, Київської, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

У вівторок, 29 листопада, у ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 1000 підроблених бланків полісів з відповідними реквізитами, підроблені печатки та штампи страхових компаній, фальшиві паспорти громадян України, які використовувалися для відкриття банківських рахунків.

Наразі затримано трьох осіб та повідомлено їм про підозру за ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 (шахрайство, вчинене організованою групою; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Досудове розслідування триває.