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Незаконную реализацию страховых полисов прекратили в Одесской области

Киев • УНН

 • 6741 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Одесской области правоохранители разоблачили и прекратили деятельность сети учреждений, где реализовывались поддельные страховые полисы ведущих страховых компаний. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Незаконную реализацию страховых полисов прекратили в Одесской области

Установлено, что группа лиц организовала противоправную схему реализации полисов страхования гражданской ответственности на территории Одесской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.

Во вторник, 29 ноября, в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 1000 поддельных бланков полисов с соответствующими реквизитами, поддельные печати и штампы страховых компаний, фальшивые паспорта граждан Украины, которые использовались для открытия банковских счетов.

Задержаны три человека им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 (мошенничество, совершенное организованной группой; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Досудебное расследование продолжается.

 

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