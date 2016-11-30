Незаконную реализацию страховых полисов прекратили в Одесской области

Установлено, что группа лиц организовала противоправную схему реализации полисов страхования гражданской ответственности на территории Одесской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.

Во вторник, 29 ноября, в ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 1000 поддельных бланков полисов с соответствующими реквизитами, поддельные печати и штампы страховых компаний, фальшивые паспорта граждан Украины, которые использовались для открытия банковских счетов.

Задержаны три человека им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 (мошенничество, совершенное организованной группой; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Досудебное расследование продолжается.