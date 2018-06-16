Неймар: я не вартий грошей, яких за мене заплатив "ПСЖ"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Зірковий нападник збірної Бразилії Неймар вважає, що “Парі Сен-Жермен” заплатив занадто велику суму за його послуги минулого літа, повідомляє УНН з посиланням на Goal.com.
26-річний гравець вважає, що ПСЖ переплатив за нього"Барселоні“, але при цьому визнав, що завжди хотів рахуватися “особливим” футболістом.
“Я не пишаюся трансферною сумою, не пишаюся і тим, що я найдорожчий гравець в історії. Це всього лише гроші. Я нічого з цим не можу зробити. Особисто я б менше заплатив за самого себе. Я завжди хотів бути особливим. Це моя мета з юного віку — навіть з першого разу, коли я грав за клуб. Тоді мені було 11 років. Може ніяково звучить, але з тих пір я намагаюся стати краще кожен день і досягти вершину”, — наголосив бразилець.
Зауважимо, що бразильський нападник минулого літа став найдорожчим футболістом в історії, коли парижани активували пункт про викуп в його контракті з “Барселоною” за 222 млн. євро.
Додамо також, у перший сезон у складі парижан Неймар провів 30 зустрічей — 28 голів і 16 асистів.