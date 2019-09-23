Неймар приніс "ПСЖ" перемогу у матчі представників ЛЧ у Лізі 1
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. "Парі Сен-Жермен" в гостьовому матчі шостого туру чемпіонату Франції Ліга 1 обіграв "Ліон" на стадіоні "Парк Олімпік Ліон", передає УНН.
Чинні чемпіони мали перевагу впродовж усього поєдинку (63 відсотки володіння м'ячем, 21:12 за ударами, 11:2 за кутовими). Проте заробити три очки в турнірну таблицю столичні футболісти зуміли тільки наприкінці баталії. Неймар отримав передачу від Ді Марії, перебуваючи спиною до воріт опонентів, розвернувся і з опором оборонця відправив м'яч під дальню стійку – 1:0.
Результати інших баталій туру:
"Анже" – "Сент-Етьєн" 4:1
"Реймс" – "Монако" 0:0
"Мец" – "Амьєн" 1:2
"Нім" – "Тулуза" 1:0
"Марсель" – "Монпельє" 1:1
"Страсбург" – "Нант" 2:1
"Бордо" – "Брест" 2:2
"Ніцца" – "Діжон" 2:1
"Ренн" – "Лілль" 1:1.
Зауважимо, що "ПСЖ" має 15 очок в активі та лідирує у першості, випереджаючи "Анже" на 3 бали. "Ліон" (8) йде 9.
Додамо, "Ліон", як і "ПСЖ", цього сезону представляють Францію в Лізі чемпіонів.
Як повідомляв УНН, Неймар забив гол бісіклетою, тобто ударом через себе в падінні, у попередній грі Ліги 1.