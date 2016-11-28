Невідомий влаштував стрілянину на території університету в Огайо

“Стрілець на території коледжу. Біжіть, ховайтеся, бийтеся”, — йдеться у Twitter системи аварійного оповіщення університету.

За попередньою інформацією, сім осіб були евакуйовані з місця події.

Студентам рекомендовано сховатися і не заходити на територію коледжу. Повідомлення про потерпілих поки не надходили. Попередньо, стрільців може бути двоє.