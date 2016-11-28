Невідомий влаштував стрілянину на території університету в Огайо
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У США на території державного університету в штаті Огайо невідомий відкрив стрілянину. Про це інформують джерела в екстрених службах, передає УНН із посиланням на NBC4i.
“Стрілець на території коледжу. Біжіть, ховайтеся, бийтеся”, — йдеться у Twitter системи аварійного оповіщення університету.
За попередньою інформацією, сім осіб були евакуйовані з місця події.
Студентам рекомендовано сховатися і не заходити на територію коледжу. Повідомлення про потерпілих поки не надходили. Попередньо, стрільців може бути двоє.