Неизвестный устроил стрельбу на территории университета в Огайо

"Стрелок на территории колледжа. Бегите, прячьтесь, сражайтесь", - говорится в Twitter системы аварийного оповещения университета.

По предварительной информации, семь человек были эвакуированы с места происшествия.

Студентам рекомендуется укрыться и не заходить на территорию колледжа. Сообщения о пострадавших пока не поступали.

Предварительно, стрелков может быть двое.