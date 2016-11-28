Неизвестный устроил стрельбу на территории университета в Огайо
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В США на территории государственного университета в штате Огайо неизвестный открыл стрельбу. Об этом информируют источники в экстренных службах, передает УНН со ссылкой на NBC4i.
"Стрелок на территории колледжа. Бегите, прячьтесь, сражайтесь", - говорится в Twitter системы аварийного оповещения университета.
По предварительной информации, семь человек были эвакуированы с места происшествия.
Студентам рекомендуется укрыться и не заходить на территорию колледжа. Сообщения о пострадавших пока не поступали.
Предварительно, стрелков может быть двое.