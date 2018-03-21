Невідомий напередодні “замінував” ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Ввечері 20 березня невідомий повідомив про мінування будівлі Верховної Ради України. Про це УНН повідомили у поліції.
Анонімне повідомлення надійшло близько 21 години 20 березня. Після цього були вжиті необхідні заходи перевірки. Вибухових пристроїв виявлено не було.
Наразі встановлюється особа “мінера” та вживаються заходи з його затримання. За фактом неправдивого повідомлення про мінування розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, це не перший випадок подібних повідомлень про замінування державних установ. Так, днями вже було затримано чоловіка, який “мінував” приміщення парламенту, а 20 березня СБУ затримала чоловіка, який повідомив про мінування будівлі Міністерства внутрішніх справ України.
Як повідомляв УНН, у приміщенні ВР посилено охорону. Зокрема, 19 березня будівлю парламенту ретельно оглядали із залученням кінологічної служби. ЗМІ пов’язали цю перевірку з заявами про те, що народний депутат Надія Савченко нібито готувала теракт проти парламентарів.
Наразі у ВР встановлені рамки та інтроскоп для огляду відвідувачів та їх речей.