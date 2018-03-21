Неизвестный накануне "заминировал" ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Вечером 20 марта неизвестный сообщил о минировании здания Верховной Рады Украины. Об этом УНН сообщили в полиции.
Анонимное сообщение поступило около 21 часов 20 марта. После этого были приняты необходимые меры проверки. Взрывных устройств обнаружено не было.
Сейчас устанавливается личность "минера" и принимаются меры по его задержанию. По факту ложного сообщения о минировании начато уголовное производство.
Напомним, это не первый случай подобных сообщений о заминировании государственных учреждений. Так, на днях уже был задержан мужчина, который "заминировал" помещение парламента, а 20 марта СБУ задержала мужчину, который сообщил о минировании здания Министерства внутренних дел Украины.
Как сообщал УНН, в помещении ВР усилена охрана. В частности, 19 марта здание парламента тщательно осматривали с привлечением кинологической службы. СМИ связали эту проверку с заявлениями о том, что народный депутат Надежда Савченко якобы готовила теракт против парламентариев.
Сейчас в ВР установленные рамки и интроскоп для осмотра посетителей и их вещей.