Невідомі пограбували двох осіб використавши газовий балончик у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 9 січня. УНН. У Дніпрі 7 січня, невідомі використавши балончик із газом, пограбували дівчину та хлопцю. Про це повідомляє патрульна поліція Дніпра у соціальній мережі, пише УНН-Центр.
По гарячих слідах, патрульні затримали підозрюваних. Увагу привернула група осіб, яка, при наближенні до них поліцейських, занервувала, а один із чоловіків витягнув з кишені предмети та викинув. З’ясувалось, що то був мобільний телефон та банківська картка потерпілих.
Громадян затримали та доставили у відділок поліції Центрального району.
Як повідомляв УНН, двоє неповнолітніх пограбували 13-річного хлопчика на Вінниччині.