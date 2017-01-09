Невідомі пограбували двох осіб використавши газовий балончик у Дніпрі

По гарячих слідах, патрульні затримали підозрюваних. Увагу привернула група осіб, яка, при наближенні до них поліцейських, занервувала, а один із чоловіків витягнув з кишені предмети та викинув. З’ясувалось, що то був мобільний телефон та банківська картка потерпілих.

Громадян затримали та доставили у відділок поліції Центрального району.

Як повідомляв УНН, двоє неповнолітніх пограбували 13-річного хлопчика на Вінниччині.