Неизвестные ограбили двух человек использовав газовый баллончик в Днепре

По горячим следам, патрульные задержали подозреваемых. Внимание привлекла группа лиц, которая, при приближении к ним полицейских, занервничала, а один из мужчин вытащил из кармана предметы и выбросил. Выяснилось, что это был мобильный телефон и банковская карта потерпевших.

Граждан задержали и доставили в отделение полиции Центрального района.

Как сообщал УНН, двое несовершеннолетних ограбили 13-летнего мальчика на Винниччине.