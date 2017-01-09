Неизвестные ограбили двух человек использовав газовый баллончик в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 9 января. УНН. В Днепре 7 января неизвестные использовав баллончик с газом, ограбили девушку и парня. Об этом сообщает патрульная полиция Днепра в социальной сети, пишет УНН-Центр.
По горячим следам, патрульные задержали подозреваемых. Внимание привлекла группа лиц, которая, при приближении к ним полицейских, занервничала, а один из мужчин вытащил из кармана предметы и выбросил. Выяснилось, что это был мобильный телефон и банковская карта потерпевших.
Граждан задержали и доставили в отделение полиции Центрального района.
Как сообщал УНН, двое несовершеннолетних ограбили 13-летнего мальчика на Винниччине.