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Невідомі пограбували депутата міської ради Маріуполя

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні вранці пограбували квартиру депутата міської ради Маріуполя. Про це депутат написала на своїй сторінці в Facebook. Поліція Центрального відділу Маріуполя підтвердила УНН також цей факт.

Невідомі пограбували депутата міської ради Маріуполя

Як повідомили в прес-службі Центрального відділення поліції, повідомлення про крадіжку з проникненням надійшло о 7:50. Невідомий проник в квартиру шляхом злому замків.

“Ранок після нічного стресу з пробитими колесами! До 5:00 ранку нарешті дісталася додому. Відкрита квартира, всі речі перевернуті догори дриґом, всі речі перевернуті... довге спілкування с представниками поліції. Ще не спала. Радує тільки одне — зі слів поліцейських, останнім часом в Маріуполі таких ситуацій стало значно менше”, — повідомила депутат міської ради.

З квартири викрали золото. Також повідомляється про каблучку, вартістю близько 10 тис. грн. Відкрито кримінальне провадження за ст.185 за статтею “Крадіжка з проникненням”.

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