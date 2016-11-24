Неизвестные ограбили депутата городского совета Мариуполя

Как сообщили в пресс-службе Центрального отделения полиции, сообщение о краже с проникновением поступило в 7:50. Неизвестный проник в квартиру путем взлома замков.

"Утро после ночного стресса с пробитыми колесами! К 5:00 утра наконец добралась домой. Открытая квартира, все вещи перевернуты вверх дном, все вещи перевернуты ... долгое общение с представителями полиции. Еще не спала. Радует только одно - по словам полицейских, в последнее время в Мариуполе таких ситуаций стало значительно меньше ", - сообщила депутат городского совета.

Из квартиры похитили золото. Также сообщается о кольце, стоимостью около 10 тыс. грн. Открыто уголовное производство по ст.185 по статье "Кража с проникновением".