Нетверезий чоловік на Київщині вдарив в обличчя жінку-поліцейського

"Після отримання повідомлення про спрацювання сигналізації в місцевому кафе наряд поліції виїхав за адресою. Факт проникнення всередину охоронюваного об'єкта не підтвердився. Проте під час обстеження прилеглої території поліцейські помітили підозрілий автомобіль, в якому компанія місцевих жителів розпивала спиртне", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, люди напідпитку заперечували свою причетність до спрацювання сигналізації.



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Під час перевірки документів та з’ясування причини перебування у вказаному місці, один з учасників почав поводити себе агресивно, хапав правоохоронців за формений одяг. Коли поліцейська стала фіксувати неадекватну поведінку на телефон, порушник вибив з рук мобільний та вдарив жінку в обличчя.



За даним фактом триває досудове розслідування.



Відносно інших учасників події поліцейські склали адміністративні матеріали.



Нагадаємо, у Печерському районі Києва зловмисник погрожуючи ножем відібрав у чоловіка особисті речі, однак за кілька хвилин неподалік від місця скоєння злочину правопорушника затримали.