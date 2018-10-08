Нетверезий чоловік на Київщині вдарив в обличчя жінку-поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Сквирському районі Київської області нетверезий чоловік вдарив в обличчя жінку-поліцейського. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
"Після отримання повідомлення про спрацювання сигналізації в місцевому кафе наряд поліції виїхав за адресою. Факт проникнення всередину охоронюваного об'єкта не підтвердився. Проте під час обстеження прилеглої території поліцейські помітили підозрілий автомобіль, в якому компанія місцевих жителів розпивала спиртне", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, люди напідпитку заперечували свою причетність до спрацювання сигналізації.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція встановлює обставини побиття поліцейського водієм маршрутки на Київщині
Під час перевірки документів та з’ясування причини перебування у вказаному місці, один з учасників почав поводити себе агресивно, хапав правоохоронців за формений одяг. Коли поліцейська стала фіксувати неадекватну поведінку на телефон, порушник вибив з рук мобільний та вдарив жінку в обличчя.
За даним фактом триває досудове розслідування.
Відносно інших учасників події поліцейські склали адміністративні матеріали.
Нагадаємо, у Печерському районі Києва зловмисник погрожуючи ножем відібрав у чоловіка особисті речі, однак за кілька хвилин неподалік від місця скоєння злочину правопорушника затримали.