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Нетверезий чоловік на Київщині вдарив в обличчя жінку-поліцейського

Нетверезий чоловік на Київщині вдарив в обличчя жінку-поліцейського

Київ • УНН

 • 11632 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Сквирському районі Київської області нетверезий чоловік вдарив в обличчя жінку-поліцейського. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

"Після отримання повідомлення про спрацювання сигналізації в місцевому кафе наряд поліції виїхав за адресою. Факт проникнення всередину охоронюваного об'єкта не підтвердився. Проте під час обстеження прилеглої території поліцейські помітили підозрілий автомобіль, в якому компанія місцевих жителів розпивала спиртне", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, люди напідпитку заперечували свою причетність до спрацювання сигналізації.

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Під час перевірки документів та з’ясування причини перебування у вказаному місці, один з учасників почав поводити себе агресивно, хапав правоохоронців за формений одяг. Коли поліцейська стала фіксувати неадекватну поведінку на телефон, порушник вибив з рук мобільний та вдарив жінку в обличчя.

За даним фактом триває досудове розслідування.

Відносно інших учасників події поліцейські склали адміністративні матеріали.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва зловмисник погрожуючи ножем  відібрав у чоловіка особисті речі, однак за кілька хвилин неподалік від місця скоєння злочину правопорушника затримали.

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