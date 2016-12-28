Нетвереза матір на Донеччині залишила 5-місячне немовля у сусідів

Співробітники поліції провели огляд території і зараз з'ясовують, яким чином маленька дитина виявилася у сусідів. На момент виклику правоохоронців його 20-річна мати перебувала в стані алкогольного сп'яніння. За її словами, у неї стався сімейний конфлікт із співмешканцем. Тому дитину віддали сусідам. За словами ж сусідів, дитину вони знайшли на вулиці, забрали додому і викликали поліцію.

Дитину помістили в Дитяче медичне територіальне об'єднання. Ніяких травм і ушкоджень лікарі у хлопчика не виявили. Життю немовляти нічого не загрожує. Факт внесений до журналу Єдиного обліку, за результатами перевірки буде дана правова кваліфікація події.